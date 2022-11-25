إصابة 9 عناصر ميليشياوية تابعة للامارات بانفجار عبوة في 'أبين'

العالم- اليمن

وقالت مصادر محلية بأن" عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية تابعة لما يمسى اللواء الثالث في قوات الدعم والإسناد المدعومة من دويلة الامارات، وذلك اثناء مرورها على طريق وادي الخيالة بمديرية المحفِّد شمال شرقي أبين، ما أدى إلى إصابة 9 عناصر ميليشياوية مسلحة لما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" كانوا على متن الآلية.

وأضافت أن "جراح إثنين بليغة وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشهيد صلاح ناصر في مركز مديرية المحفِّد".

ويأتي التفجير بعد أيام من إصابة اثنين من عناصر المليشيات، اثر استهداف “القاعدة” موكب ما يسمى قائد الطوارئ في قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي فهد المرفدي، بعبوة ناسفة، يوم الخميس قبل الماضي، في مديرية المحفِّد شمال شرقي أبين.

وتشهد المحافظات المحتلة ومنها أبين صراعا واشتباكات مستمرة بين فصائل المرتزقة ناهيك عن نشاط التنظيمات التكفيرية القاعدة المساندة لتحالف العدوان.