تفجيرات القدس المحتلة.. ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

خاص بالعالم

اذاً تفجيرات القدس باتت تشكل انتكاسة جديدة لمنظومة كيان الاحتلال الامنية، خصوصا في هذه المرحلة حيث بات يشهد كيان الاحتلال حالة من عدم الاستقرار والامان نتيجة العمليات الفدائية الفلسطينية المتكررة سواء في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، او في الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين.

یناقش برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: الباحث في الشؤون الاسرائيلية ابراهيم طمليه ليجيب عن الاسئلة التالية:



1- هل نحن امام مرحلة جديدة من الصراع مع كيان الاحتلال؟

2- كيف تم اختراق هذه المنظومة المعقدة لكيان الاحتلال، ام انه يسهل اختراقها وجميع ما تروجه تل ابيب هو محض تلفيقات؟

3- هل نحن على اعتاب انتفاضة ثالثة مسلحة تخلط الاوراق الامنية والعسكرية لكيان الاحتلال؟

4- الفشل الامني الاسرائيلي الجديد كيف استقبلته تل ابيب وما هي تداعياته على الفلسطينيين؟

5- المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين هل باتت حلقة قوية في الصراع مع كيان الاحتلال مثلها مثل شقيقتها في قطاع غزة؟

6- كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع المقاومة في الضفة الغربية؟

7- التطورات الامنية في الضفة الغربية والقدس كيف ستؤثر على تشكيل الحكومة الاسرائيلية؟

8- هناك من يقول ان كيان الاحتلال جرب كل شيء لوقف العمليات الفلسطينية وفشل، ويقول المراقبون باستهزاء بانه لم يبقى في جعبة تل ابيب غير خروج شارون لايقاف الفلسطينيين وسوف يفشل ايضا كما فشل في الانتفاضة الثانية، كيف تقرؤون المشهد الان بشكل عام؟