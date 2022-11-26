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قصف تركي متواصل على شمال سوريا وواشنطن تتدخل

قصف تركي متواصل على شمال سوريا وواشنطن تتدخل
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا ممثل الولايات المتحدة رفيع المستوى في شمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، إلى نزع فتيل التصعيد فورا" بعد أيام من الغارات الجوية والقصف الدامي على الحدود السورية - التركية. 

العالم - سوریا

وقال نيكولاس غرانغر المتواجد حاليا في سوريا: "واشنطن تعارض بشدة التحرك العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حيوات المجتمعات والأسر في سوريا، ونريد نزع فتيل التصعيد فورا" حسب تعبيره.

وأردف: "التطورات خطيرة بشكل غير مقبول ونحن قلقون للغاية"، لافتا إلى أن الغارات "تعرض أيضا أفراد الجيش الأمريكي للخطر".

وجاء الموقف الأمريكي في وقت قصفت فيه القوات التركية، ولليوم السابع على التوالي، عدّة قرىً بالأسلحة الثقيلة في ريف الحسكة الشمالي، شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر عسكري، إنَّ “القوات التركية قصفت قرى تل اللبن وعبوش والشيخ علي، بريف بلدة تل تمر، شمال الحسكة”.

وأسفر القصف عن أضرار مادية في ممتلكات ومنازل المدنيين، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية

هذا وقصفت المدفعية التركية قبل ساعات من الآن، قرى الكوزلية وشيخ علي والدردارة بريف بلدة تل تمر، متسببةً بأضرارٍ مادية للسكان هناك.

ميدانياً افادت المصادر، أن اشتباكات متقطعة وقعت بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا و قسد وسط قصف متبادل قرب قرية البوغاز والكاوكلي شرقي حلب تزامنا مع قصف مدفعي تركي يستهدف المنطقة.

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