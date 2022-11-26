السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع صهيوني

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "عمر .. لا لزيادة الانتاج" على التويتر مقطع فيديو لمشج سعودي ويخاطب مراسل قناة "كان" الصهيونية، على هامش مونديال قطر ويقول: "قطر وطني وأنت غير مرحب بك هنا".

العالم-السعودية

روابط ذات صلة

فلسطين باقية في قلوب الشعوب وعقولها... هذا ما يقوله مونديال قطر!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الاعرجي والعبادي يؤكدان على حفظ سيادة البلاد

بالفيديو..مشجع سعودي ينفجر غاضبا بوجه مذيع صهيوني

رئيس الوزراء العراقي يزور ايران قريبا

فرنسا جنة النساء ! ولكن .. 

عملية القدس المحتلة.. مقتل مستوطن ثانٍ متأثرا بجراحه

دخول تعزيزات "التحالف الدولي" عبر العراق الى سوريا