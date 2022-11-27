مونديال قطر .. الشعوب العربية تلقن الاحتلال درسا لن ينساه +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وحتى اللحظة أكدت الشعوب العربية للأنظمة المطبعة، ولتلك التي تخطط للانضمام لقطار التطبيع، وطبعا لدولة الاحتلال ولراعية الإرهاب العالمي، الولايات المتحدة، أنها في واد والأنظمة في واد آخر، وأنها، أي الشعوب العربية كانت وما زالت وستبقى متمسكة بقضية العرب الأولى، قضية فلسطين، ورافضة حتى الاعتراف بوجود ما يسمى "اسرائيل" وليس فقط رافضة جملة وتفصيلا لاتفاقيات التطبيع مع الدولة التي أقيمت على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني.

وتفاعلت شبكات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع حيث كتب اياد مغردا: "إسرائيل" تعلم جيدًا انها منبوذة عربيًا وسوف تبقى منبوذة دائما ، من يمثل العرب همّ الجماهير العربية وليسوا الحكام العرب ، لذلك تجد "إسرائيل" نفسها منبوذة في كأس العالم في قطر، العربي لا يمكن له التعايش مع المرض لذلك سوف يحاول استئصال هذا المرض المسمى بـ"اسرائيل" يومًا ما لينتهي الالم".

وغرج عماد الدين الجبوري حول هذا الموضوع كاتبا: "المفروض القنوات الإسرائيلية تسحب فرقها الإعلامية في قطر لتغطية مباريات كأس العالم، فهي منبوذة من المواطنين العرب كافة، ولم تحقق الاختراق الشعبي، فكلما حاولت مقابلة عربي تجده يمتعض منها ويتركها مسرعًا، وكلهم مع فلسطين لا "إسرائيل".

وجاء في صفحة حساب العيان حول هذا الموضوع: "باللقاءات الصحفية لكأس العالم شفنا فعليا أنه كل اشي عملته "اسرائيل" لتحسين صورتها راح عالفاضي ورح تضل منبوذة من كل العالم".

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