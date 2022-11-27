'أحزاب جزائرية' تستعد لمؤتمراتها العامة.. نقاش الخيارات والمرحلة المقبلة

العالم- الجزائر

ثلاثة منها تستقطب اهتماماً سياسياً لافتاً ومتابعة إعلامية، بفعل موقع وتأثيرات هذه الأحزاب وثقلها في المشهد الجزائري، وطبيعة مواقفها السياسية في العلاقة بالسلطة والمسارات القائمة في البلاد، في الوقت الذي تبدي فيه السلطة رهاناً أكبر على إسناد من قوى المجتمع المدني مقارنة بالأحزاب السياسية.

وتستعد "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر (تأسست عام 1963)، لعقد مؤتمرها العام المقرر بين 8 و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبدأت الخميس الماضي مؤتمرات فيدراليات الحزب في الولايات لانتخاب المندوبين إلى المؤتمر السادس. وشارك في هذه المؤتمرات، التي ستستمر في مجموع الولايات الـ58 لغاية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مناضلو وقيادات الحزب.

وسبق انعقاد هذه المؤتمرات، عقد ندوة وطنية للقيادات والإصغاء، خصصت لإجراء تقييم سياسي وتنظيمي، وسمح خلالها لنخب غير عضوة في الحزب بالتدخّل ومناقشة الخط السياسي ومواقف الحزب، وأهدافه السياسية في أفق الاستحقاق الحزبي المقبل.

وتراهن "جبهة القوى الاشتراكية" خلال المؤتمر المقبل، على ترميم صفوفها بعد انقسامات تنظيمية شهدها الحزب خلال الفترة الماضية، بسبب صراع بين قيادتين كانت كل منهما تزعم الحصول على الشرعية.