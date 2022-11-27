شاهد جماعة يهودية تحرق علم "إسرائيل" وترفع علم فلسطين

العالم - الإحتلال

وهناك حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية،لا تعترف بدولة [إسرائيل] على الأراضي الفلسطينية المحتلة منادية بإقامة دولة فلسطينية وإعادة الأراضي المحتلة لأصحابها.

وحتى في وقت سابق قد عبّر حاخام حركة يهودية معادية للصهاينة الغاصبين في الأراضي المحتلة،عن أسفه لقبول الرواية الصهيونية عقب القرار الأميركي عام 2018 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إن "هذه الخطوة لا تضر فقط بالمسلمين، بل باليهود أيضا".

وإنتشر هذا المقطع الفيديو في موقع "تويتر" بينما أثار ردود فعالة من قبل المغردين من جميع انحاء العالم.