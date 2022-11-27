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شاهد اجماع شعبي عربي: أنت إسـرائيلي، غير مرحب بك

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشجعين عرب في مونديال قطر وهم يحملون أعلام فلسطين ويرفضون اجراء مقابلات مع مراسلي قنوات كيان الاحتلال، مؤكدين أن لا شيء اسمه "إسرائيل"، وإنما فلسطين.

العالم ـ فلسطين

نشر الناشط والكاتب صحفي "تركي الشلهوب" على موقع تويتر المقطع، معلقا: اجماع شعبي عربي: أنت إسـرائيلي، غير مرحب بك.

تحول مونديال قطر إلى ساحة مواجهة حقيقية بين الشعوب العربية من جهة وكيان الاحتلال، والمطبعين في العالم العربي من جهة اخرى.

وأكدت الشعوب العربية للأنظمة المطبعة، ولتلك التي تخطط للانضمام لقطار التطبيع، وطبعا لدولة الاحتلال ولراعية الإرهاب العالمي، الولايات المتحدة، أنها في واد والأنظمة في واد آخر، وأنها، أي الشعوب العربية كانت وما زالت وستبقى متمسكة بقضية العرب الأولى، قضية فلسطين، ورافضة حتى الاعتراف بوجود ما يسمى "اسرائيل" وليس فقط رافضة جملة وتفصيلا لاتفاقيات التطبيع مع الدولة التي أقيمت على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني.

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