الجبهة "الشعبية" تحذر من تسريع وتيرة الاستيطان بمدينة القدس

العالم - فلسطين

وحذرت "الشعبية" اليوم الأحد في بيان، من خطورة هذه المستوطنة كونها ستتحول إلى أكبر مستوطنة متعمقة في أحياء مدينة القدس.

وأشارت إلى أنّ الشعب الفلسطيني سيقاوم كل هذه المخططات التي تسعى لسرقة أرضه وتشريده منها، لحساب المشاريع التهجيرية.

ورأت الشعبية، أنّ كل محاولات الاحتلال لتهويد مدينة القدس، لن تنجح في تذويب هويتها الفلسطينية، مُشيرةً إلى ضرورة دعم صمود أهل مدينة القدس وجبل المكبر.

وشددت الجبهة أن الرد على تسارع وتيرة الاستيطان يكون بخطوات سياسية جادة من بينها التوجه إلى المؤسسات الدولية لإدانة الاحتلال.

ومؤخرا بدأت سلطات الاحتلال ببناء 100 وحدة استيطانية جديدة، و275 غرفة فندقية؛ بهدف توسيع مستوطنة "نوف صهيون"؛ لتصبح أكبر مستوطنة داخل الأحياء المقدسية.