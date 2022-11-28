صحيفة عبرية: عملية التطبيع اصيبت بخيبة أمل كبيرة

العالم - السعودية

وغرد الناشط السعودي "تركي الشلهوب" : "صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقول أن عملية التطبيع أُصيبت بخيبةِ أملٍ كبيرة، فالعرب في قطر يتجنبون الحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ذلك لأنهم توهموا أن ابن زايد والمصتهـ ـينين العرب يمثلون الشعوب!!"

واضاف تركي الشلهوب في تغريدة اخرى: "صحيفة هآرتس الإسرائيلية: فشلت محاولات وسائل الإعلام إلاسرائيلية بإجراء مقابلات مع المشجعين #السعوديين، حيث أنهم يبتعدون عن المراسل بمجرد أن يعرفوا أن القناة إسرائيلية".

هذا وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمشجعين عرب في مونديال قطر وهم يحملون أعلام فلسطين ويرفضون اجراء مقابلات مع مراسلي قنوات كيان الاحتلال، مؤكدين أن لا شيء اسمه "إسرائيل"، وإنما فلسطين.