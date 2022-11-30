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دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

دعوات للتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الأربعاء (30-11)، لضرورة التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية واقتحامات المستوطنين المرتقبة للمسجد الأقصى.

العالم - فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للإعلام ان الدعوات أكدت على ضرورة مواجهة مخططات التهويد الخطيرة التي تستهدف الأقصى، في ظل استعداد جماعات الهيكل لإحياء ما يسمى "عيد حانوكاه" التهويدي بالأقصى، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويعتزم المستوطنون الحشد بشكل كبير في المسجد الأقصى، مع تكثيف عمليات الاقتحام، ومحاولة إضاءة الشمعدان داخل الأقصى، إلى جانب تنفيذ استفزازات داخل باحات المسجد تستمر ثمانية أيام.

يشار إلى أن المتطرف "بن غفير" المكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال، تعهد بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًّا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وتعزيز البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.

ويقتحم عشرات المستوطنين شبه يوميًّا، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسًا تلمودية على أبواب المسجد.

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