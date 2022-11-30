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الغارديان: دبي مركز إدارة أخطر العصابات الإجرامية حول العالم

الغارديان: دبي مركز إدارة أخطر العصابات الإجرامية حول العالم
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية واسعة الانتشار، إمارة دبي في دولة الإمارات بأنها مركز إدارة أخطر العصابات الإجرامية حول العالم.

العالم - أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” عن تفكيكها ، كانت تدار من دبي.

وأوضحت الصحيفة أن القائمين على العصابة المذكورة شعروا بأنهم لا يمكن المساس بهم ويتمتعون بمستوى معيشي مرتفع في دبي بفعل التسهيلات المقدمة لهم من السلطات.

ويوم أمس أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول” عن تفكيك شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين وأوقفت 49 مشتبها بهم في دول مختلفة، من بينهم ستة يعتبرون “أهدافا مهمة” في دبي في أحدث إدانة للإمارة التي تعد جنة العصابات الإجرامية.

وقالت وكالة يوروبول في بيان “اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل “سوبر كارتيل” كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا”.

وجاءت التوقيفات تتويجا لتحقيقات أجريت في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات، بدعم من اليوروبول، في أنشطة هذه الشبكة المتورطة في تهريب المخدرات على نطاق واسع وغسيل الأموال، بحسب البيان.

ونشرت اليوروبول مقطع فيديو لعقارات وسيارات فاخرة تم ضبطها ومصادرتها.

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