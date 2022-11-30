روسيا تحذّر الناتو من تزويد كييف بمنظومة صواريخ باتريوت

العالم - خاص بالعالم

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، انه إذا زود الناتو كييف بأنظمة باتريوت، فستصبح تلك الأنظمة هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وتعهد الناتو بتكثيف الدعم بصورة أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للطاقة في هذه البلاد بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.

اما كييف فقد اعلنت انها بحاجة ماسة لأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية.



وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اعتبر ان الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا أنها همجية.

واكد أن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

واوضح ان واشنطن نجحت في تضييق مصادر التمويل لروسيا، مشيرا الى ان الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو وستواصل الضغط على الاقتصاد الروسي.



ولفت أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي:"خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام. هذا تعامل عنيف تجاه الشعب الأوكراني وهمجي".



على الارض اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في دونيتسك،واضافت انه تم قتل خمسين جنديا أوكرانيا، وتدمير اربعة مدرعات قتالية.



اوضحت الوزارة انها دمرت مستودع صواريخ ومدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من بيلوجوري في منطقة زاباروجيا.



كما حذرت روسيا من أن أوكرانيا تستعد لاقتحام محطة زاباروجيا النووية بمئات من نخبة مقاتليها، في حين نفت الرئاسة الروسية المعلومات عن انسحاب قواتها من المحطة.



فيما اعلنت موسكو صدها لهجوم القوات أوكرانية في محاور كوبيانسك وكراسنوليمان في لوغانسك.

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