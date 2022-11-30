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كأس العالم قطر2022..

شاهد.. مشجّع مغربي: 'إن سألتني عن قلبي: أقول فلسطين'

الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

العالم - المغرب

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