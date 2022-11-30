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إصابة موظف بانفجار وقع في سفارة أوكرانيا في مدريد

إصابة موظف بانفجار وقع في سفارة أوكرانيا في مدريد
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أصيب أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في مظروف بريدي.

العالم - أوروبا

وانفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهراً (15:00 بتوقيت موسكو)، في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطاراً بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد.

ووفقاً للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.

ونقلت وكالة أنباء "إيفي" أن المظروف البريدي كان موجهاً للسفير، لكن لم يتم إدخاله عبر ماسح ضوئي، بل فتحه حارس في حديقة السفارة.

هذا وقامت الشرطة بتفعيل بروتوكول "مكافحة الإرهاب"، وطوقت المنطقة حيث توجد البعثة الدبلوماسية، وتوجهت فرق "تداكس" المتخصصة للتخلص من المتفجرات إلى جانب غيرها من وحدات الشرطة إلى موقع الحادث.

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