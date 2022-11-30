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إعلام الاحتلال: 'الموساد' يسلم جهاز تجسس لقائد قوات الدعم السريع في السودان

إعلام الاحتلال: 'الموساد' يسلم جهاز تجسس لقائد قوات الدعم السريع في السودان
الأربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي، عن هبوط طائرة صهيونية يملكها مسؤول سابق في جهاز "الموساد" في مطار الخرطوم لمدة 45 دقيقة في شهر مايو الماضي.

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية اليوم، أن طاقم الطائرة كُلِّف بتسليم جهاز تجسس لقائد قوات التدخل السريع في السودان، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، الذي تربطه علاقات وطيدة مع الاستخبارات الصهيونية وأنه التقى مع ممثلين عن جهاز "الموساد" في الخرطوم، ونقل الجهاز إلى دارفور.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين، القول: إن جهاز التجسس صنع في الاتحاد الأوروبي، وقادر على "تغيير موازين القوى" في السودان، وبإمكانه تحويل الهاتف الذكي إلى أداة تجسس على مالكه.

وأضافت صحيفة "هآرتس" وفقا لتحقيق استقصائي نشرته اليوم: إن أحد أفراد الطاقم العاملين على متن الطائرة التقط صورة "سيلفي"، ما أتاح معرفة رقمها التسلسلي، وبعد التعقب تبين أنها مملوكة للضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية تال ديليان.

ويمتلك ديليان شبكة شركات تكنولوجية تمتد عبر قبرص وجزر فيرجين البريطانية، وإيرلندا وتعتبر مصدرا رئيسيا لتقنيات التجسس في العديد من دول العالم بما فيها بعض دول الشرق الأوسط .

واُتهمت شركته بالتورط في فضائح تجسس عديدة، ومنها فضيحة التجسس على الوزراء وكبار المسؤولين اليونانيين.

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إعلام الاحتلال: 'الموساد' يسلم جهاز تجسس لقائد قوات الدعم السريع في السودان

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