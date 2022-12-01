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إسماعيل رضوان: جريمة اغتيال 'السعدي والزبيدي' في جنين لن تمر دون حساب

إسماعيل رضوان: جريمة اغتيال 'السعدي والزبيدي' في جنين لن تمر دون حساب
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الخميس، أن" جريمة اغتيال الاحتلال للشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي القائدين في كتيبة جنين لن تمر دون حساب".

العالم- فلسطين

وشدد رضوان في بيان تصريح صحفي صدر عنه، على أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستكون وقودا للمقاومة ولعنة على الاحتلال الصهيوني".

ودعا، "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن القدس والاقصى".

كما دعا، "أهلنا في القدس والضفة الغربية والثمانية وأربعين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وإفشال المخططات الصهيونية لفرض وقائع جديدة على الأرض".

واستشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

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