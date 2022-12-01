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الشعبية 'القيادة العامة' تزف القائدين السعدي والزبيدي من جنين

الشعبية 'القيادة العامة' تزف القائدين السعدي والزبيدي من جنين
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" لجماهير الشعب الفلسطيني، شهداء جنين، الشهيد قائد "كتيبة جنين" محمد أيمن السعدي، والشهيد القائد نعيم جمال زبيدي والذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين خلال اشتباك مسلح مع العدو الصهيوني في مخيم جنين، فجر اليوم الخميس.

العالم- فلسطين

وأكدت الجبهة "القيادة العامة"، أن "المقاومة هي الطريق الوحيد والتعبير الطبيعي عن واقعنا وحالنا في ظل الاحتلال الصهيوني وإرهابه الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا"، كما تؤكد أن"جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا في الضفة والقدس لن تفلح أبدًا بكسر إرادة مقاومينا الصلبة، وستبقى جذوة المقاومة مشتعلة حتى زوال الكيان الصهيوني وإقتلاعه من كامل أرضنا".

وقالت: "️إننا وإذا نفخر بشهدائنا الأبطال الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكلّ شجاعة وعزة وإباء، لنؤكد حقّ شعبنا في الردّ، وتدفيع الاحتلال ثمنًا غاليًا".

وختمت تصريحا بالقول: "وإنّ دماء قادتنا الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدراً، وستظل دماء الشهداء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان".

واستشهد فجر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، قائدين في "كتيبة جنين- سرايا القدس" محمد السعدي ونعيم الزبيدي، إثر تصديهما للاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

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الشعبية 'القيادة العامة' تزف القائدين السعدي والزبيدي من جنين

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