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إطلاق صاروخ تجريبي من قطاع غزة صوب البحر + فيديو

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية بأن" المقاومة تطلق عدة صواريخ تجريبية تجاه عرض بحر غزة في إطار تحسين ترسانتها الصاروخية".

العالم- فلسطين

يتبع..

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