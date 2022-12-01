شاهد.. ماوراء اقتحامات الاحتلال المتكررة لجنين؟

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وجاء هذا الاقتحام بهدف اعتقال احد المقاومين الفلسطينيين المطلوب لدى أجهزتها الأمنية، والقضاء على كتيبة جنين التي أصبحت تشكل أزمة أمنية للجيش الاسرائيلي فيحاول إنهاءها من خلال هذه العمليات.

المقاومون الفلسطينيون تصدوا لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص مستهدفين جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة مجبرين قوات الاحتلال على الانسحاب بعد اشتباكات راح ضحيتها اثنان من قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.

ونعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبرز قادتها، محمد أيمن السعدي قائد كتيبة جنين، والشهيد الذي وصفته ب'رجل الظل' في الكتيبة نعيم جمال زبيدي.

وأكدت السرايا، مواصلة القتال والمقاومة، والمضي قدما في الجهاد ضد المحتل'، مشيدة ببسالة المقاتلين في السرايا، و'كتائب شهداء الأقصى' - 'لواء الشهداء'، و'كتائب القسام'، وكل المقاومين.

الى ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا لتصعيد المقاومة والإشتباك، وأن جريمة الإغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب.

من جهته، أعلنت حركة فتح، الإضراب الشامل، بما يشمل كافة مناحي الحياة في محافظة جنين حدادا على أرواح شهداء مخيم جنين ويعبد.

وجابت مسيرة شوارع جنين ومخيمها، حيث حمل المشاركون خلالها جثماني الشهيدين وسط ترديدهم هتافات تندد بجرائم الاحتلال، وتؤكد التمسك بخيار المقاومة.

وتشن قوات كيان الاحتلال الاسرائيلي حملة عنيفة على المسلحين والمتظاهرين في أنحاء الضفة الغربية بمداهمات شبه يومية كثيرا ما تتحول إلى اشتباكات دموية.