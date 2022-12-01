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دولة القانون: زيارة السوداني لطهران حققت ابعاداً مهمة

دولة القانون: زيارة السوداني لطهران حققت ابعاداً مهمة
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد ائتلاف دولة القانون في العراق، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران حققت أبعاداً مهمة.

العالم - العراق

وقال عضو الائتلاف مهند الخزرجي في بيان، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران حملت أبعاداً سياسية وأمنية وإقتصادية تعزز عمق العلاقات الستراتيجية بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين بمختلف المجالات"، مبيناً، أن "الزيارة جاءت في وقت تشهدُ فيه الساحة الدولية مزيداً من التصعيد".

وثمَّن الخزرجي "خطوات السوداني في تحقيق الاستقرار وتخفيف حدَّة الإحتقان عبر تعاون دولي مشترك يجنب المنطقة منزلقات الحروب"، مشيراً إلى أن "التعاون المشترك بين بغداد وطهران من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة".

وشدد على أهمية "التأكيد على نهج الحكومة العراقية في اتباع سياسة الحياد إزاء القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تحقيق التقارب السعودي ــ الإيراني في تعزيز العلاقات وخفض التصعيد بين بلدان المنطقة".

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