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شاهد.. غياهب المجتمع الصهيوني المظلمة

الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

يسيطر الخوف على الصهاينة بعد عمليتي القدس وفضلا عن الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها تحت وطأ الفقر والغلاء والتفلت الأمني الداخلي وتصاعد العنف الذي وصل الى المدارس.

العالم - غياهب الكيان

سيطر الخوف على الصهاينة بعد عملتي التفجير في القدس المحتلة، وأدت الى سقوط قتلى وجرحى من المستوطنين حيث سيطرت اجواء من الرعب أدت الى امتناع الكثيرين عن الخروج من منازلهم.

ويتزايد الوضع المعيشي صعوبة يوما بعد يوم داخل الكيان الصهيوني، ومع حلول الشتاء بدأت الصرخات تُسمع في انحاء الكيان من شدة الفقر والحاجة للمساعدة لتأمين وسائل التدفئة التي باتت اسعارها مرتفعة بشكل لا تقوى عليه مئات الاف الاسر الصهيونية.

ويضرب التفلت الامني حياة وأمن الصهاينة الذين يعيش أغلبهم على الخوف والرعب من العنف المستشري المصحوب بانتشار المجرمين والعصابات المسلحة في الشوارع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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