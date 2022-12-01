شاهد.. غياهب المجتمع الصهيوني المظلمة

العالم - غياهب الكيان

سيطر الخوف على الصهاينة بعد عملتي التفجير في القدس المحتلة، وأدت الى سقوط قتلى وجرحى من المستوطنين حيث سيطرت اجواء من الرعب أدت الى امتناع الكثيرين عن الخروج من منازلهم.

ويتزايد الوضع المعيشي صعوبة يوما بعد يوم داخل الكيان الصهيوني، ومع حلول الشتاء بدأت الصرخات تُسمع في انحاء الكيان من شدة الفقر والحاجة للمساعدة لتأمين وسائل التدفئة التي باتت اسعارها مرتفعة بشكل لا تقوى عليه مئات الاف الاسر الصهيونية.

ويضرب التفلت الامني حياة وأمن الصهاينة الذين يعيش أغلبهم على الخوف والرعب من العنف المستشري المصحوب بانتشار المجرمين والعصابات المسلحة في الشوارع.

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