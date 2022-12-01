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ابن سلمان يحول "بلد الحرمين" الى ساحة للفساد الاخلاقي!

ابن سلمان يحول
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

انتقد الكاتب الصحفي السعودي البارز المعارض لنظام ال سعود تركي الشلهوب، اقامة المهرجان الموسيقي المسمى بـ"ميدل بيست" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في بلاد الحرمين الشريفين.

العالم- السعودية

وكتب الشلهوب في تغريدة على تويتر منتقدا اقامة ما يسمى مهرجان "ميدل بيست" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض:

"هيئة التسفيه، اتخذت شعار "هنرقص البلد" للترويج لمهرجان #ميدل_بيست .. أيُّ بلدٍ سيُرقِصون؟ بلد الحرمين! هل يوجد تجاوز واستهزاء أكثر من هذا؟"

واضاف في تغريدة اخرى :"ما هي أبرز خدمة قدمها ابن سلمان لأعداء الإسلام؟ حوّل بلاد الحرمين إلى ساحة رقصٍ وغناء وحفلات!".

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويقام في السعودية مهرجان الموسيقى ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبمشاركة فنانين عرب وعالميين.

ويعد المهرجان دخيلا على السعودية، إذ يحاول بن سلمان من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.

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