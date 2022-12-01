مخلوف ودانابالا يبحثان مشاريع التعاون الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

العالم - سوريا

وأشار مخلوف إلى أن مراسيم العفو وآخرها المرسوم رقم “7” لعام 2022 ساعدت بعودة المهجرين إلى وطنهم إضافة إلى العمل الجاري لتأمين الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومشاف وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز خدمات الإدارة المحلية وتنمية قدرات المجالس في إدارة مواردها، مبيناً أنه تم تقديم اللقاحات والخدمات الصحية لجميع العائدين في القوافل التي عادت من لبنان في الـ 26 من تشرين الأول والـ 5 من تشرين الثاني الماضيين.

ودعا مخلوف ممثلي البرنامج والمفوضية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج، لافتاً إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات وقوانين الحصار المفروضة على سوريا تعتبر أحد أهم المعوقات التي تمنع عودة المهجرين.

بدوره أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم.