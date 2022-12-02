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وكالة "بلومبرغ": الناتو يعود إلى فكرة تزويد الجيش الأوكراني بمقاتلات "إف – 16"

وكالة
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن حلف الناتو عاد مجددا إلى فكرة توريد مقاتلات "إف – 16" إلى أوكرانيا.

العالم - اوروبا

وجاء في مقال نشرته الوكالة أن الغرب يجب أن يستجيب لدعوة الرئيس الأوكراني زبلينسكي إلى إغلاق السماء الأوكرانية وتعزيز الدفاعات الجوية. ولم تستبعد الوكالة أن يتسلم الجيش الأوكراني صواريخ "جو – أرض" وبطاريات منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي والمقاتلات التكتيكية من طراز "إف – 16 " و"ميغ – 29" السوفيتية الصنع.

يذكر أن مقاتلة F-16 Fighting Falcon الأمريكية التكتيكية المتعددة المهام تم تصنيعها عام 1974 لتصبح أكثر المقاتلات في العالم شيوعا نظرا لتعدد مهامها وثمنها المعقول.

يذكر أن مقاتلة "إف – 16" يمكن أن تحلق إلى مسافة 4000 متر بسرعة 2120 كلم/ ساعة وتصعد إلى ارتفاع من 12000 إلى 18000 متر. ويقود الطائرة طيار واحد، وهناك كذلك نماذج مزوّدة بكرسييْن.

تزوّد المقاتلة بصواريخ "جو – جو" و" جو – أرض" والمدفع السداسي المواسير والقنابل الموجّهة الرادار الجوي من طراز AN/APG-66/80.

بينما لا تعتبر "إف – 16" طائرة شبحية، لذلك يمكن أن تستهدفها أية منظومات للدفاع الجوي.

وقد تم تزويد 25 جيشا في العالم بهذه المقاتلة.

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