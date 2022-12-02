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زعيم كوريا الشمالية يعزي بكين في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

زعيم كوريا الشمالية يعزي بكين في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعث برسالة تعزية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين.

العالم - أسيا والباسفيك

وأعرب كيم في رسالته إلى الزعيم الصيني عن "تعازيه الحارة"، واصفا الفقيد بأنه "قدم مساهمة كبيرة في قضية بناء اشتراكية ذات خصائص صينية".

وقالت الوكالة المركزية الكورية الشمالية إن الرسالة أشارت إلى أن الرئيس الصيني الأسبق "أيد بشدة وشجع القضية الاشتراكية لشعب كوريا الشمالية، وبذل جهودا إيجابية لدعم وتطوير الصداقة التقليدية بين كوريا الشمالية والصين".

كما أشير إلى أن كيم أرسل أيضا إكليلا من الزهور إلى نعش الرئيس الصيني الأسبق من خلال سفير كوريا الشمالية لدى الصين يوم الخميس.

وكانت الصين قد أعلنت وفاة رئيسها الأسبق جيانغ زيمين، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد إصابته بسرطان الدم.

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زعيم كوريا الشمالية يعزي بكين في وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين