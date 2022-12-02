آية الله عيسى قاسم يحذر من صهينة المجتمع العربي

العالم-البحرين

وقال «الشّيخ قاسم» عبر حسابه الرسميّ في «موقع تويتر»، هل «إنَّ مِن مخطّط السّياسة في البحرين، هو تحويلُ مجتمعِها بالقوّة إلى مجتمعٍ يهوديٍّ في حقيقتِهِ، ومظاهرِ أفراحهِ وأحزانهِ وطقوسهِ، عيد الحانوكا واحدٌ من الشواهد المكثّفة,حسبما نقل موقع منامة بوست.

وأكّد أنَّ عداءَ الأمَّة الإسلاميّة والعربيّة للدّولة الصهيونيّة؛ المُستَهدِفة لكلِّ القيم والمصالح والوجود؛ يجب أن يكون إلى مزيد، وأشار إلى أنّ الأخبار من قلب ساحة المونديال تُبشِّر بهذا المستقبل .

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم، أطلق نداءً لأهل البحرين حول بيع الأراضي والبيوت لليهود، وأكّد أنّ «من يبيع اليهود أرضًا أو بيتًا فهو لا يبيع ترابًا وحجرًا، إنَّما يبيع وطنًا وشعبًا وأمّةً وتاريخًا ومقدَّساتٍ عزيزة، إنَّه يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء» .