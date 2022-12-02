ينال صلح: فخور برفض التطبيع في مونديال قطر وفلسطين قضيتنا الأساسية

العالم - لبنان

وقال صلح في بيان أرفقه بمشاهد لرفع الجمهور للعلم الفلسطيني في ملاعب قطر: "سـألوني أتعشقهــا قلت بجنون، قالوا جميلة قلت أكثر مما تتصورون، قالوا أين هي قلت في القلب وبين الجفون، قالوا ما أسمها قلت ومن غيرها فلسـطين تستحق أن تكون".

أضاف: "تحية للشعوب العربية في الأرض القطرية، تحت أنظار كل الكرة الأرضية، تحية لهم لانهم أكدوا أنهم اصحاب القرار برفض التطبيع، رغم خزلان بعض الانظمة. التحية كل التحية لأبطال فلسطين، لورودها التي تسقط شهداء في مواجهة الاعداء، والتحية لامهات الشهداء ولعائلاتهم" .

وتابع: "انتم وإن كنتم تقاتلون وحدكم، لكنكم تعرفون أن الامة العربية والإسلامية لن تتركم وان وعد الله سيتحقق، والنصر آت لا مجال. تسقطون شهداء، وبدمائكم الذكية، تروون أرض القداسة".

وختم : "ستبقين يا فلسطين قضية العرب المركزية، وستبقين وحدك من يوحد الأمة العربية، وما مونديال قطر إلا شاهدا جديدا على ذلك. فلسطين قضيتنا الأساس. لا للتطبيع".