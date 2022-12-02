اليونيسف: توزيع أدوية ومستلزمات صحية لـ 79 مرفقا صحيا في تعز

العالم- اليمن

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالملك محمد المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن" الأدوية والمستلزمات الصحية التي تم توزيعها ستسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى غير القادرين على توفير قيمة الدواء".

وأشاد بـ"دور منظمة اليونيسف ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة في مختلف البرامج والأنشطة الصحية".

من جانبه أشار مدير إدارة التموين الطبي بمكتب الصحة الدكتور زكريا البعداني، أنه" تم التوزيع على مرحلتين لـ33 مركزاً صحياً و46 وحدة صحية في المرافق الصحية المدعومة من البنك الدولي".