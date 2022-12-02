الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب 'مفلح' جريمة حرب مكتملة الأركان

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب 'مفلح' جريمة حرب مكتملة الأركان
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية المحتلة، أن جريمة إعدام الشاب عمار مفلح في حوارة بنابلس بدم بارد وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا العزل.

العالم - فلسطين

وقال عز الدين في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء شعبنا ولن نغفر لمن تآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة.

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة في بيان لها ”، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر مقطع مصور جنديًا إسرائيليًا يطلق أربع رصاصات حية من نقطة الصفر على شاب أعزل وسط حوارة، بعد عراك استمر لفترة قصيرة تعرض خلالها الشاب لجراح أسفرت عن نزيف في الوجه.

ومنع جنود الاحتلال، الذين توافدوا لاحقًا إلى المكان، سيارات الإسعاف وأهالي المنطقة من الاقتراب من الشاب لتقديم العلاج اللازم له.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، تتخللها استفزازات واعتداءات على الفلسطينيين.

وتسفر هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال ومستوطنيه وبين الشبان الفلسطينيين، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد منهم، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

روابط ذات صلة

شاهد.. الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا في بلدة حوارة جنوبي نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وضع حجر أساس مشروع قناة مائية في 'وصاب السافل' بذمار اليمنية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-12-2022

العثور على جثة عشريني متدلّية من شجرة في القيروان التونسية

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب 'مفلح' جريمة حرب مكتملة الأركان

كنعاني: جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق الإنسان

لبنان...انهيار غير مسبوق في العملة الوطنية واقع اقتصادي مأزوم