السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي: الاحتلال يستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين خلافا للقانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: الاحتلال يستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين خلافا للقانون الدولي
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال الاتحاد الأوروبي إن "القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة"، داعيا إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

العالم-فلسطين

وعبر الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس على "تويتر"، مساء الجمعة، عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف: "عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006". وبلغت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 211 شهيدا، بينهم 159 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة، آخرهم الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بالرصاص الحي من نقطة الصفر، في بلدة حوارة.

وقال الاتحاد الأوروبي: "وفقًا لـلقانون الدولي فإن استخدام القوة المميتة يجب ان يقتصر بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة. يجب التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب 'مفلح' جريمة حرب مكتملة الأركان

النخالة: الشهداء وعوائلهم درع شعبنا وسيفه المقاتل حتى النَّصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مصلين بحضرموت اليمنية

بالفیديو.. ضابط مصری يضرب مُمرضة خلال حادثة إعتداء داخل مستشفى!

شاهد بالفيديو.. مونديال قطر؛ الارجنتين - استراليا

الاتحاد الأوروبي: الاحتلال يستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين خلافا للقانون الدولي

مفاجآت الكبار في مونديال قطر 2022 !

بالفيديو.. دور الستة عشر؛ هولندا - اميركا