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الشيخ نعيم قاسم: الحل في فلسطين يكمن في المقاومة المسلحة

الشيخ نعيم قاسم: الحل في فلسطين يكمن في المقاومة المسلحة
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية.

العالم _ لبنان

وغرد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه على "تويتر" قائلا: "مجرم صهيوني يقتل شابًا فلسطينيًا أعزل قرب نابلس أمام العالم! من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟ لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع مصور جنديًا إسرائيليًا يطلق أربع رصاصات حية من نقطة الصفر على شاب أعزل وسط حوارة، بعد عراك استمر لفترة قصيرة تعرض خلالها الشاب لجراح أسفرت عن نزيف في الوجه.

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