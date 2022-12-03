تشاووش أوغلو يؤكد حاجة تركيا لإقامة حوار بناء مع سوريا

العالم - سوريا

وحسب ذكرت وكالة " الأناضول" جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته".

وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا".

وأكد أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية".

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو هذه بعد أيام من تصريح مماثل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وكان أردوغان قد تحدث سابقا عن إمكانية لقائه نظيره السوري بشار الأسد قائلا: "إننا سنتخذ خطوتنا هذه في النهاية"، وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية وحديثه للصحفيين خلال الخروج من القاعة، رد أردوغان على سؤال: "هل ممكن أن يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؟"، ليرد قائلا: "من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".