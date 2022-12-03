السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاووش أوغلو يؤكد حاجة تركيا لإقامة حوار بناء مع سوريا

تشاووش أوغلو يؤكد حاجة تركيا لإقامة حوار بناء مع سوريا
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع الحكومة السورية"، مضيفا أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

العالم - سوريا

وحسب ذكرت وكالة " الأناضول" جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته".

وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا".

وأكد أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية".

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو هذه بعد أيام من تصريح مماثل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وكان أردوغان قد تحدث سابقا عن إمكانية لقائه نظيره السوري بشار الأسد قائلا: "إننا سنتخذ خطوتنا هذه في النهاية"، وفي تصريح له بعد انتهاء اجتماع الكتلة البرلمانية وحديثه للصحفيين خلال الخروج من القاعة، رد أردوغان على سؤال: "هل ممكن أن يلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد؟"، ليرد قائلا: "من الممكن أن ألتقي مع الأسد، فلا توجد خصومة دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".

روابط ذات صلة

بالصور.. إصابة 4 أطفال نتيجة قصف تركي لريف الحسكة

تصريح هام لأردوغان بشأن "الشريط الأمني" على حدود السورية

القوات التركية تستهدف بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالوثائق.. تحرك نيابي في العراق لتشريع قانون لحظر "المثلية"

الملك الأردني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر

بالفيديو.. ما بعد الطوفان والسيول في السعودية!

بالفيديو.. هولندا تتخطى أمريكا بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

آخر "تقليعة تطبيعية".. وزير خارجية تركيا: التطبيع ليس خيانة!

القبض على صانع عبوات ناسفة لـ"داعش" شرق الأنبار العراقية