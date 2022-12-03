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ماكرون يدعو الفرنسيين إلى تقليل استهلاك الطاقة

ماكرون يدعو الفرنسيين إلى تقليل استهلاك الطاقة
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ما من سبب يدعو للقلق من انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء، لكنه دعا المواطنين إلى تقليل استهلاك الطاقة ودعا شركة كهرباء فرنسا الحكومية إلى إعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.

العالم - اوروبا

وفي مقابلة مع محطة "تي.إف 1" التلفزيونية الفرنسية تم تسجيلها أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نفى ماكرون أن يكون سوء إدارة برنامج شركة كهرباء فرنسا الخاص بإعادة تشغيل المفاعلات النووية هو السبب وراء خطر انقطاع الكهرباء بنظام التناوب.

وقال ماكرون "بادئ ذي بدء، دعونا نكون واضحين: لا داعي للذعر! من المنطقي أن تستعد الحكومة للظروف الأصعب التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات يوميا إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة".

وواجهت شركة كهرباء فرنسا عددا غير مسبوق من انقطاعات الكهرباء في مفاعلاتها النووية عقب أعمال صيانة، مما أدى إلى خفض إنتاج المحطات النووية إلى أدنى مستوى في 30 عاما.

ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لإيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسية التي قطعتها موسكو ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحربها مع أوكرانيا في 24 فبراير.

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