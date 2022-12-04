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مرحلة خروج المغلوب من المونديال.. فرنسا - بولندا

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

مواجهة صعبة يخوضها المنتخب الفرنسي حامل لقب نسخة المونديال الاخيرة التي اقيمت في روسيا 2018، عندما سيواجه بولندا في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

العالم - رياضة

بالرغم من أن المواجهة لن تكون سهلة علی الورق، ولكنها تشمل مواجهة محفوفة بالمخاطر خاصة ان الخصم يمتلك مجموعة من اللاعبين، أصحاب امكانيات كبيرة يتصدرهم الهداف الرائع روبرت ليفاندوفيسكي الذي يعد أحد أفضل اللاعبين علی مستوی العالم في الوقت الحالي وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

وصعد المنتخب الفرنسي لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بعد ما تواجد علی قمة المجموعة الرابعة عقب تحقيقه انتصارين وتلقيه خسارة وحيدة متفوقاً بفارق الاهداف العام علی أقرب ملاحقيه منتخب استراليا المتساوي معه في نفس الرصيد الذي رافقه في مرحلة خروج المغلوب عن تلك المجموعة.

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