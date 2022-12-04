الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير التراث الثقافي الايراني يزور بغداد للمشاركة في منتدى الحضارات العريقة

وزير التراث الثقافي الايراني يزور بغداد للمشاركة في منتدى الحضارات العريقة
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الايراني عزت الله ضرغامي الى بغداد للمشاركة في منتدى الحضارات العريقة.

العالم - ايران

وكان في استقبال ضرغامي حين وصوله إلى مطار بغداد مساء السبت، نائب الأمين العام لمجلس رئيس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله حسين وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد كاظم آل صادق.

وقال وزير التراث الثقافي الايراني في حديث لمراسل "ارنا": نتوقع أن يكون العراق بإذن الله مضيفاً ناجحاً لعقد هذا المنتدى.

واضاف رداً على سؤال عما إذا كان هذا المنتدى يمكن أن يكون أساساً لتنمية العلاقات الثقافية والسياحية بين إيران ومصر: إن مصر دولة ذات حضارة عريقة وقيمة ، ونأمل أن تكون لنا في هذا المنتدى محادثات مفيدة جديرة بالحضارات.

وتعقد الدورة السادسة من منتدى الحضارات العريقة في الفترة من 4 إلى 6 كانون الاول/ ديسمبر الجاري بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة دول؛ ايران والعراق واليونان والصين وإيطاليا وبيرو وبوليفيا وأرمينيا والمكسيك.

ومنتدى الحضارات العريقة هو مبادرة يونانية، وقد عُقد أول مؤتمر رسمي له في 24 نيسان /أبريل عام 2017 في أثينا.

ويهدف المنتدى للحفاظ على التراث الثقافي للبلدان صاحبة الحضارة القديمة، وبحث سبل التعاون المشتركة لحماية التراث وتوثيقه وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب، والحافظ على التراث العالمي، وتوجيه الاهتمام بالسياحة الثقافية.

روابط ذات صلة

الصحاف يوضح أهداف منتدى الحضارات العريقة في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة تتصدا للعدوان

وزير التراث الثقافي الايراني يزور بغداد للمشاركة في منتدى الحضارات العريقة

شاهد بالفيديو.. مرحلة خروج المغلوب من المونديال.. فرنسا - بولندا

مونديال قطر؛ انطلاق منافسات ثمن النهائي بتألق ميسي

السوداني يؤكد ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

العراق يورد 10 آلاف برميل يوميًا للأردن بسعر 75.67 دولار