أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

بدء العمل في مشروع بناء أول محطة نووية بخبرات داخلية بشكل كامل في البلاد .

- كيهان..

إزدواجية المواقف الغربية إزاء أعمال الشغب .. قمعها بأوروبا ودعمها في إيران . .

- جمهوري اسلامي ..

رئيس الوزراء البريطاني يعطي الشرطة صلاحيات خاصة لقمع الإحتجاجات غير المصرح بها .

- جوان ..

الرئيس السوري بشار الأسد يرفض الإلتقاء بنظيره التركي أردوغان رغم إصرار الأخير .(ص15 اسد).

- ايران..

جريمة بدم بارد .. جنود الإحتلال الصهيوني يقومون بإعدام شاب فلسطيني ميدانيا.

- خراسان ..

إتساع دائرة الهلع الصهيوني من عمليات مجموعة عرين الأسود في الضفة الغربية .

- ابرار ..

مباحثات هاتفية بين الوزير عبد اللهيان وجوزيب بوريل حول المفاوضات النووية وإلغاء الحظر .

-ارمان ملي..

الناطق باسم الكرملين يتحدث عن زيارة مقبلة لبوتين لمنطقة دونباس.

- آفتاب يزد..

الخارجية الأمريكية لاتستبعد إحتمال إندلاع حرب بمضيق تايوان ببحر الصين الجنوبي .

- رويش ملت ..

بدء العمل ببناء محطة كارون النووية بمنطقة دار خوين بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية .

- مردم سالاري ..

المستشار الألماني شولتز يدعو الرئيس الروسي بوتين في إتصال هاتفي للإنسحاب من أوكرانيا .

- وطن امروز ..

حكومة تصريف الأعمال في لبنان تعقد أول إجتماع وزاري لها على مدى ستة أشهر .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( الأسد لن يمنح أردوغان إمتيازا بالمجان )..

على مدى الاشهر الاخيرة ابدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع دمشق عبر تصريحات وتلميحات ضمنية احيانا وصريحة احيانا اخرى على لسان العديد كبار المسؤولين الاتراك وعلى راسهم اردوغان نفسه ووزير خارجيته .

الوزير مولود تشاووش اوغلوا نوه في الاونة الاخيرة لوجود وساطة روسية لتنظيم لقاء بين الرئيسين السوري والتركي. دمشق رفضت فكرة اللقاء والتطبيع .

( إن الرفض السوري منطقي إذ لامعنى لتطبيع العلاقات مع وجود قوات تركية بسوريا وإستمرار دعم أنقرة لجماعات مسلحة مناهضة لدمشق)

والرئيس السوري نفسه عبر عن ذلك بالقول ان على تركيا ان تثبت جديتها في تطبيع العلاقات عمليا وليس بالكلام .

وهذا يعني ان لدمشق شروطها والتي تتلخص بخروج القوات التركية ووقف التدخلات التركية بسوريا ووقف دعم انقرة للجماعات والتنظيمات المسلحة المناهضة للشرعيى بسوريا .

2- اطلاعات ..

في تقريرها ( تظاهرات بالبحرين ضد زيارة رئيس الكيان الصهيوني) كتبت صحيفة اطلاعات ..

تشهد البحرين منذ ايام تظاهرات شعبية غاضبة تنديد بزيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ الذي يصل المنامة اليوم .

( المتظاهرون حملوا لافتات تندد بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وبزيارة هرتسوغ وسط شعارات وهتافات دعمأ للقضية الفلسطينية )

واحرق المتظاهرون امس علم الكيان في ميدان السترة بالمنامة وهناك انباء عن وقوع صدامات بين المتظاهرين وقوى الامن الخليفية .

وفي السياق ذاته قال الزعيم الروحي للثورة البحرينية الشيخ عيسى قاسك ان هذه الزيارة التي تلوث التراب البحريني وصمة عار بجبين النظام الخليفي .

3- خراسان ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة خراسان عن محاولة اغتيال قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الاسلامي في مقالها ( من يقف وراء الأمر ؟) ..

فجر مسلحون مجهولون مكتب الحزب الاسلامي الذي يتزعمه حكمتيار في العاصمة الافغانية كابول قبل ان يقتحموه مطلقين النار على كل من فيه فيما يبدو انها محاولة لاغتيال زعيم هذا الحزب الذي لم يكن متواجدا عندها .الهجوم اوقع قتلى وجرحى من حراس حكمتيار واعضاء حزبه ,

( إن أصابع الإتهام موجهة لعدة جهات على رأسها تنظيم داعش الذي وسع دائرة نشاطاته بأفغانستان بوصول طالبان للسلطة )

لكن ليس من المستبعد ايضا ان يقف فصيل منشق عن طالبان باسم تنظيم الملا رسول لم يبايع الزعيم الجديد لحركة طالبان الملا اختر منصور وراء محاولة اغتيال حكمتيار لتفجير الاوضاع . وهناك احتمال اخر يتمثل بوقوف تيار اكثر تطرفا بطالبان وراء الجريمة .

4- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة رئيس الكيان الصهيوني للبحرين اليوم في مقالها ( الضيف غير المرغوب فيه )..

يزور رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ المنامة اليوم بدعوة من نظام ال خليفة وذلك بعد الزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون صهاينة للبحرين منذ اعترافها بهذا الكيان عام 2020 بالبيت الابيض.

( إن دعوة النظام الخليفي لهرتسوغ بزيارة البحرين جاءت رغم رفض الشعب البحريني للتطبيع مع الكيان جملة وتفصيلا )

فالبحرين تشهد تظاهرات غاضبة منذ ايام ضد هذه الزيارة التي قال الزعيم الروحي للثورة البحرينية الشيخ عيسى قاسم بانها تدنس التراب البحريني وبانها وصمة عار بجبين النظام الخليفي .

ان النظام البحريني يحاول ايجاد انطباع كاذب من ان هذه الزيارة مهمة الا ان الواقع هو شيئ اخر تماما فالشارع البحريني لايرفض هذه الزيارة فحسب وهذا ما ينعكس بشعارته القائلة "هرتسوغ اذهب للجحيم " والموت لاسرائيل , بل يرفض ايضا التطبيع برمته من الاساس , وهذا هو حال الشعوب العربية الاخرى التي اعترفت نظمها الحاكمة بالكيان الصهيوني .

5- ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار عن التطورات السياسية في السودان في تقريرها (إتفاق لحل الأزمة السياسية في السودان )..

من المقرر ان تجتمع قوى تحالف اعلان الحرية والتغيير في السودان والتي تضم عدة احزاب سياسية مع اعضاء المكون العسكري الحاكم يوم غد الاثنين للتوقيع على اتفاق سياسي اطاري , وحسب محافل سودانية

( الإتفاق السياسي الإطاري سيعد الأرضية لتدوين دستور مؤقت ولتشكيل مؤسسات سلطة إنتقالية مدنية في السودان )

ومن المقرر ان يحضر هذا الاجتماع مراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومندوبين عن دول عربية ,

ان القوى السياسية بالسودان تعقد ىمالا عريضة على هذا الاجتماع والاتفاق السياسي الاطاري للخروج من الازمات التي تعصف بهذا البلد منمذ سنوات بسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة عمليا .