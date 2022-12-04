الجيش العراقي يبدأ تسليم ملف المدن للشرطة

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن "التوجيهات التي صدرت بشأن تسلم الشرطة لأمن المدن أن يكون حفظ الأمن ‏داخل المدن على قوات الشرطة".

ولفت الى، أن "وزارة الداخلية قادرة على حفظ الأمن وتمتلك كل المفاصل التي تستطيع من خلالها حفظ الأمن الداخلي في المدن".

وبين رسول أن "الجيش يجب أن يخرج من المدن ويكون في معسكرات خاصة به لإعادة التنظيم، حيث أن واجبه الدفاع عن العراق في حال وجود أي تهديد على اراضيه"، مشيراً إلى أن "الخطوات تجري بشكل دقيق وبدأت عملية استبدال بعض قطاعات الجيش بقوات الشرطة".

وأضاف، أن "الأمن الداخلي من أولويات وزارة الداخلية"، موضحاً، إن "البلاد تشهد أمن واستقرار وهذا جاء بتضحيات كبيرة قدمها الشعب العراقي".