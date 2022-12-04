الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش العراقي يبدأ تسليم ملف المدن للشرطة

الجيش العراقي يبدأ تسليم ملف المدن للشرطة
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن قيادة القوات المسلحة في العراق، عن إجراء أمني الأول من نوعه بعد عام 2003.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن "التوجيهات التي صدرت بشأن تسلم الشرطة لأمن المدن أن يكون حفظ الأمن ‏داخل المدن على قوات الشرطة".

ولفت الى، أن "وزارة الداخلية قادرة على حفظ الأمن وتمتلك كل المفاصل التي تستطيع من خلالها حفظ الأمن الداخلي في المدن".

وبين رسول أن "الجيش يجب أن يخرج من المدن ويكون في معسكرات خاصة به لإعادة التنظيم، حيث أن واجبه الدفاع عن العراق في حال وجود أي تهديد على اراضيه"، مشيراً إلى أن "الخطوات تجري بشكل دقيق وبدأت عملية استبدال بعض قطاعات الجيش بقوات الشرطة".

وأضاف، أن "الأمن الداخلي من أولويات وزارة الداخلية"، موضحاً، إن "البلاد تشهد أمن واستقرار وهذا جاء بتضحيات كبيرة قدمها الشعب العراقي".

روابط ذات صلة

العراق.. قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة تركية في نينوى

بالوثائق.. تحرك نيابي في العراق لتشريع قانون لحظر "المثلية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تايوان ترصد طائرات وسفن عسكرية صينية في محيطها

المعارضة البحرينية ترفض وتستنكر زيارة رئيس الاحتلال الى المملكة

الخارجية الايرانية تنتقد ازدواجية الغرب تجاه حقوق الإنسان

المنتخب الإيراني للتجديف يحصد ثماني ميداليات ملونة في بطولة آسيا

في إنطلاق منتدى الحضارات في العراق.. وزير الخارجية العراقي يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة

الجيش العراقي يبدأ تسليم ملف المدن للشرطة