المعارضة البحرينية ترفض وتستنكر زيارة رئيس الاحتلال الى المملكة

العالم- البحرين

وقد وصل هرتسوغ الى المنامة في وقت سابق من اليوم الاحد، والتقى بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفيما يلي نص هذا البيان :

▪️تعبر القوى البحرينية المعارضة عن رفضها واستنكارها الشديد للزيارة المشؤومة التي ينوي رئيس كيان الاحتلال القيام بها إلى البحرين بدء من هذا اليوم الرابع من شهر ديسمبر/ كانون الاول الجاري2022.

▪️واعتبرت القوى البحرينية هذه الزيارة المشؤومة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل احرار العالم وتعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام.

▪️وتؤكد القوى على ان كل شعب البحرين مجمعٌ على رفض هذه الزيارة معتبرين ما يجري مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطا لا ينفك نصرة لقضيته العادلة ضد الارهاب الصهيوني.

▪️وتؤكد القوى المعارضة بالإجماع على أن وجود رئيس الكيان الصـ.هيونى في البحرين يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها ويزيد من استفزاز شعوبها وينذر بخلق الفوضى وعدم الاستقرار على كل المستويات.

▪️وبناء على ما سبق؛ تشدد القوى الوطنية المعارضة في البحرين على تسجيل النقاط التالية:

1- نحذر الكيان الصهيوني والنظام المستبد المطبعمن مغبة المضي في هذه الزيارة المنكرة، ونؤكد أن تاريخ أهل البحرين المناضل وحاضرهم العزيز الشريف لا ولن يقبل بالصهاينة ويعتبرهم اعداء.

2- إن إصرار النظام الديكتاتوري في البحرين على الإمعان في تسليم أمن وسيادة واستقلال البحرين لكيان الشر المغروس في خاصرة هذه الأمة؛ إنما هو تعبيرٌ عن الأزمة المستفحلة التي يعاني منها هذا النظام على مستوى الشرعية الدستورية وفقدان التأييد الشعبي، ونؤكد أن مسلسل الخيانة لن يسعف النظام على اصطناع شرعية مزيفة أو التغطية على انتهاكاته وجرائمه.

3- اعتاد النظام المستبد على برمجة مثل هذه الزيارات والخطوات الاستفزازية؛ لتتزامن مع مناسبات وأحداث هامة، حيث يستعد الشعب لإحياء عيد الشهداء في 16-17 ديسمبر.

▪️في الختام، نحيي من جديد أبناء شعبنا العزيز المناضل، الذي ستكون له مواقفه في مناهضة أي شكل من أشكال التطـ.بيع مع العدو الصـ.هيوني، وهو سيبقى ثابتا على هذه الطريق حتى زوال هذا الكيان السرطاني وتحرير فلسطين وكل الأراضي المغتصبة.

قوى المعارضة في البحرين - 4 ديسمبر 2022

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية

حركة أحرار البحرين الإسلامية

تيار الوفاء الإسلامي

جمعية العمل الإسلامي

ائتلاف ١٤ فبراير

حركة الحريات والديمقراطية ( حق )