حصرياً للعالم.. تفاصيل اعترافات جواسيس الموساد + فيديو

العالم - إيران

هذا وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، في يونيو من هذا العام، عن اعتقال شبكة من البلطجية والغوغاء على صلة بجهاز المخابرات الصهيوني.

وبهداية استخبارات الكيان الصهيوني كانت تقوم هذه الشبكة بسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، إلى جانب الاختطاف وإرغام المختطفين على اعترافات وهمية من خلال شبكة من البلطجية والغوغاء، حيث وأخيرا تم اعتقال عناصرها بالتعاون مع حرس الثورة الإسلامية و وزارة الإعلام.

وبحسب وثائق الملف واعترافات المتهمين، فإن الأعضاء الرئيسيين لهذه الشبكة المکونة من البلطجية شكلوا فریقي عمليات تابعة للكيان الصهيوني بقيادة المتهم حسين أردوخان زاده المعروف بزكريا وكذلك المتهم ميلاد أشرفي.

وكان ضابط الموساد المرتبط بكلا الفريقين شخصا يُدعى سيروس، عرفه أعضاء الفريق الثاني باسم سياوش.

الطريقة التي بدأت بها هذه العصابة اتصالها بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني كانت من خلال حسين أردوخان زاده.. حيث احتُجز في سجن يوناني لمدة 3 سنوات من 2014 إلى 2017 لارتكابه جريمة الاتجار بالبشر من تركيا إلى اليونان.. وهناك يتعرف أردوخان زاده على شخص باسم أوزان متحجز بنفس الاتهام.

وافق أوردو خان ​​زاده على اقتراح أوزان بالقيام بالاتجار بالبشر في اسطنبول بتركيا، حيث يتم غسكانه في منزل كان يستخدم في عملية الإتجار بالبشر.

يلتقي المتهم هناك بشخص يحمل اسم آريا يعرف بالـ"قبطان"، وفي ذلك الحين يعرض آريا على المتهم حسين أردوخان زاده وظيفة جيدة بمال جيد.

ويخبر أوزان المتهم أن هذه الوضيفة تتراوح بين قتل القطط إلى قتل الإنسان، ويقترح أنه إذا يوافق فسوف يعطي رقمه إلى صاحب العمل المعني، ويقبل أوردوخان زاده أيضاً.

ثم بعد مرور مدة ينفصل المتهم عن آريا فيما يأخذ رقم هاتفه، يواصل أردوخان زاده العمل مع أوزان حتى تنتهي إقامته في تركيا ويقطع أوزان له تذكرة السفر إلى طهران .

بعد عودته إلى إيران يتلقى المتهم عبر الواتساب ومن رقم هاتف أجنبي اتصالا من قبل شخص يقدم نفسه على أنه سيروس (ضابط الموساد) قائلاً إنه حصل على رقم أردوخان زاده من آريا.. وفي هذه المحادثة، يقول سيروس إن شخصا يُدعى "كارما" يريد التحدث معه.

وفي هذه المكالمة، يذكر كارما أن آريا قد صادق عليك وإن سيروس سوف يشرح الأمر لك.

بعد الانتهاء من المحادثة، وباقتراح سيروس، يعرّف المتهم عدة أشخاص آخرين للتعاون بالعمل.

ومن أجل التعاون مع الموساد هذا، حصل المتهمون ومن خلال محافظ رقمية على أموال رقمية لتنفيذ مهامهم، بما في ذلك شراء الأسلحة والمعدات.

خلال فترة التعاون مع ضابط استخبارات الموساد، نفذ المتهمون أوامره وتلقوا المال بعد كل أمر.

وبحسب الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإيرانية العليا، فقد حكم بالإعدام على المتهمين من الدرجة الأولى إلى الرابعة بهذه القضية، وهم حسين أردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي آتباتان، ومنوتشهر شهبندي بجندي، وذلك بتهمة التعاون الاستخباراتي مع الكيان الصهيوني والاختطاف.

كما حُكم على ثلاثة متهمين آخرين بنفس الملف بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على خلفية جرائم مثل ارتكاب الجريمة ضد أمن البلاد، والتعاون في الاختطاف، وحيازة الأسلحة.

وبناءً على التقرير، تم صباح اليوم، تنفيذ أحكام الأعدام بالأعضاء الـ4 من العصابة البلطجية هذه، ذات الصلة بجهاز المخابرات الصهيوني.