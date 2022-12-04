شاهد صواريخ المقاومة تلاحق طائرات العدوان الصهيوني في سماء غزة

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

ونجحت المقاومة، وفي مقدمتها كتائب القسام، بفرض معادلة ردع في مواجهة أي عدوان للاحتلال على غزة، عبر إرساء معادلة، تجلَّت بالتلويح برد قوي في حال لم تتوقف انتهاكات المحتل بحقها، وثبتت معادلة "القصف بالقصف".

المختص في الشأن الأمني عبد الله العقاد، يقول إن ما فعلته كتائب القسام كان مفاجئا للاحتلال ليس في الليلة الماضية فقط، بل في الأيام السابقة أيضًا التي تصدت لطائراته المغيرة على غزة عن طريق صواريخ "سام7" وغيرها.

وبثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشاهد من تصدي دفاعاتها الجوية فجر اليوم الأحد للطيران الحربي "الإسرائيلي" المغير في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وكانت قد تصدت كتائب القسام لعدوان طائرات الاحتلال بالتزامن مع شن الأخيرة غارات صاروخية استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية. جاء ذلك بعدما ادعى جيش الاحتلال أنه رصد صاروخًا أطلق من القطاع صوب مستوطنات الغلاف.

