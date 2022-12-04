رئيس وزراء العراق: نرغب بتوسعة التعاون مع الصين بمختلف القطاعات

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "السوداني استقبل اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي، وجرى خلال اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار".

وبين السوداني أن "العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة"، مشيراً إلى "رغبة الحكومة في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات".

وأكد خلال اللقاء "مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض".

من جانبه، نقل السفير الصيني "تحيات القيادة الصينية لرئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق".