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الرئيس الشيشاني يكشف تفاصيل ما تنفذه قواته في مقاطعة زابوروجيه

الرئيس الشيشاني يكشف تفاصيل ما تنفذه قواته في مقاطعة زابوروجيه
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، استمرار تمشيط المناطق المحررة وبينها بلدة كامينكا دنيبروفسكايا، في مقاطعة زابوروجيه الروسية الجاري تطهيرها من نازيي كييف.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضاف: "رجالنا يتصرفون بدقة فائقة وبسرعة، وهذا يسمح بتقليل أضرار البنية التحتية المدنية وتجنب الخسائر البشرية".

وتابع: "عند بلوغ موقع، ويفترض أن العدو مختبئ فيه، يقوم المقاتلون بتفقده بعناية، مع سد جميع السبل الممكنة للفرار مسبقا. وفي حال اكتشاف عدو مختبئ، تبدأ القوات القضاء على التهديد... المهارات القتالية العالية لرجالنا، تمكنهم من إنجاز هذه العملية خلال دقائق".

وقال: "قوات الأمن تجد مخابئ للأسلحة والذخيرة في كل موقع من هذه المواقع تقريبا.

هذا يدل بوضوح على أن النازيين كانوا يستعدون بجد للأعمال التخريبية والاستفزازية الممكنة. لسوء الحظ، المدنيون هم أول الضحايا الذين يسقطون جراء هذه الأعمال".

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الرئيس الشيشاني يكشف تفاصيل ما تنفذه قواته في مقاطعة زابوروجيه

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