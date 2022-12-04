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السوداني والحلبوسي يحضران لانتخابات مجالس المحافظات في العراق

السوداني والحلبوسي يحضران لانتخابات مجالس المحافظات في العراق
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على تذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد، اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "الاجتماع خصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما هو مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية".

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