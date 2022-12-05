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انطلاق مناورات عسكرية مصرية سودانية للتدريب على تأمين الحدود 

انطلاق مناورات عسكرية مصرية سودانية للتدريب على تأمين الحدود 
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، انطلاق مناورات "حارس الجنوب-2" مع الجيش السوداني، للتدريب على تأمين الحدود ومكافحة التهريب والتسلل.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، إن فعاليات التدريب ستجرى على مدار عدة أيام (دون تحديد) بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود المصرية.

وستجري المناورة العسكرية بين البلدين بمشاركة عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

وتضمنت المرحلة الأولى للمناورة إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التي تستخدم حديثاً بمجال تأمين الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل وتحقيق الدمج بين القوات والتدريب.

وحول هدف المناورة، ذكر البيان أنها تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اختُتمت فعاليات مناورة "حارس الجنوب" في نسختها الأولى بقاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر.

وشهد العامان الماضيان زيادة في وتيرة التدريبات المصرية السودانية في ظل توترات للبلدين مع إثيوبيا في ملف سدها المائي على نهر النيل.

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انطلاق مناورات عسكرية مصرية سودانية للتدريب على تأمين الحدود 

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