بالفيديو..مشجعون إنجليز يحرجون مذيعا صهيونيا..

العالم-اوروبا

وظهر المشجعون في مقطع على قناة إسرائيلية، وأحرجوا مذيعها، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، في أثناء احتفالهم بفوز فريقهم.



وبكل حماس، عبر المشجعون عن تأثرهم بهتافات لفلسطين خلال المونديال، الذي شهد حضورا كبيرا لها في أغلب المباريات؛ دعما من المشجعين العرب وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية.



وتعرض مرارا مذيعو القنوات الإسرائيلية إلى الإحراج منذ بداية البطولة المقامة في دولة قطر، بسبب رفض المشجعين الوجود الإسرائيلي فيها، معبرين عن تنديدهم بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وفي مقطع آخر، ظهر مشجعون إنجليز أيضا وهم يحملون علم فلسطين، معبرين عن حبهم لها ودعمهم.



وحضرت أعلام فلسطين بشكل بارز في المونديال في المدرجات وساحات الملاعب، ورفعها لاعبون عرب من المشاركين في المونديال من مختلف الدول.

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