أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين05 ديسمبر 2022

جوان ..

النظام الخليفي في البحرين يستقبل رئيس الكيان الصهيوني في ظل إحتجاجات شعبية واسعة

جمهوري اسلامي ..

المقاومة الفلسطينية ترد صاروخيا على الغارات الجوية الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة

وطن امروز ..

حدود بلا إرهابيين .. الجيش العراقي يتولى مسؤولية الإشراف على الحدود مع إيران بكردستان العراق

آرمان ملي ..

الوزير عبد اللهيان.. أمريكا حاولت إيجاد فوضى داخلية في إيران

ابرار ..

رئيس الوزراء العراقي يؤكد عزم بغداد على مواصلة ملاحقة مرتكبي مجزرة إسبايكر

اطلاعات ..

الحكومة البريطانية تستنجد بالجيش للحيلولة دون تفجر إضرابات عامة

أرمان امروز..

إحتجاجات شعبية واسعة في البحرين تنديدا بزيارة رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ

سياست روز ..

رئيس اللجنة الأوروبية يذعن بأن لأمريكا مصالح إقتصادية من وراء الحرب الأوكرانية

خراسان ..

ترامب يكرر إتهاماته بحدوث تلاعب في الإنتخابات الرئاسية ويطالب بإلغاء الدستور الامريكي

كيهان ..

موسكو تتهم أمريكا بمحاولة إخراج مفاوضات إحياء الإتفاق النووي من مسارها

مردم سالاري ..

أحمد مسعود زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية ينتقد بشدة التخبط الأمريكي إزاء أفغانستان

آفتاب يزد ..

تنظيم "داعش "الإرهابي يتبنى مسؤولية الهجوم على السفارة الباكستانية بكابول

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sd

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( زيارة رئيس الكيان الصهيوني للبحرين)..زيارة رئيس الكيان اسحاق هرتسوغ للمنامة جاءت بدعوة رسمية من ملك البحرين عيسى ال خليفة في مؤشر على اتساع دائرة العلاقات الى اكثر من تطبيع .

إن الشارع البحريني يغلي غضبا منذ أيام تنديدا بهذه الزيارة ورفضا لمسار التطبيع والتعاون مع الكيان على حساب القضية الفلسطينية.

المتظاهرون في المنامة والعديد من المناطق بالبحرين اضرموا النار في العلم الصهيوني حاملين لافتات تشجب التطبيع والمطبعين وسط هتافات تضامن مع الشعب الفلسطيني .

ان النظام الخليفي الذي قطع شوطا بعيدا في الارتماء باحضان الكيان الصهيوني يصم اذنيه تماما عن هدير الرفض الشعبي لا لزيارة هرتسوغ فحسب بل للتطبيع مع الكيان من الاساس ايضا.

آفتاب يزد ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( ماذا وراء رفض الأسد الإجتماع بأردوغان ) كتبت صحيفة آفتاب يزد ..الرئيس السوري بشار الاسد لم يبد اية رغبة كما يبدو للالتقاء بنظيره التركي اردوغان وذلك في موقف كان متوقعا تماما , فتركيا دخلت الازمة السورية كطرف منذ سنوات ولعبت وما زالت تلعب دورا سلبيا تماما اضفى تعقيدات خطيرة على هذه الازمة.

إن كبار المسؤولين الأتراك يبدون رغبة في التطبيع مع دمشق اليوم تزامنا مع توسيع تركيا لتدخلاتها العسكرية بسوريا.

الرئيس التركي يلوح منذ اسابيع بشن عمليات عسكرية برية واسعة في عمق الاراضي السورية وطائراته تقصف العديد من المناطق بشمال سوريا والدعم العسكري التركي للجماعات والفصائل المسلحة المناهضة لدمشق مستمرعلى قدم وساق , وهنا يبقى الحديث عن تطبيع ولقاء وغير ذلك امر عجيب لايحمل اي مصداقية واقعية.

سياست روز ..

في الشأن الفلسطيني كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( تكرار تكتيك قديم )..توقيت شن الكيان الصهيوني غارات جوية على قطاع غزة يخدم هدف رئيس الوزراء الصهيوني المكلف نتنياهو في ايجاد اجواء طوارئ لكسب دعم التيارات الصهيونية اليمينية الاكثر تطرفا .

بالطبع ان لنتنياهو نفوذا واسعا على اوساط ومحافل عسكرية وامنية بالكيان وهو نفوذ ساهم في افتعال التصعيد الاخير ضد غزة.

إن نتنياهو يراهن على أجواء التصعيد ضد غزة لتذليل الخلافات مع الأحزاب الصهيونية الدينية حول الحقائب الوزارية.

ولكن الرد الصاروخي من قبل المقاومة مع احتمال تفجر الاوضاع في الضفة الغربية والى حد اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة قد يقلبان الطاولة على نتنياهو والكيان الصهيوني برمته.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن زيارة رئيس الكيان الصهيوني للبحرين في مقالها ( آل خليفة في أحضان الصهاينة ).. زيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ للبحين تاتي في اطار جولة تشمل الامارات ايضا وذلك بعد مرور عامين على اعتراف المنامة وابو ظبي بهذا الكيان بوساطة امريكية في احتفالية بالبيت الابيض.

إن زيارة هرتسوغ للمنامة تعكس وجود مخطط صهيوني لإيجاد مواطئ قدم في منطقة الخليج الفارسي لأغراض عسكرية وتجسسية.

وصفقات التسلح بين البحرين والكيان وسماح المنامة باقامة ضابط ارتباط صهيوني مؤشر على ذلك . لذلك ليس من العجيب ان يصف هرتسوغ زيارته للبحرين بانها حدث تاريخي .

ان النظام الخليفي فتح ابواب البحرين على مصراعيها امام الكيان الصهيوني وكما سبق ان فتح هذا الابواب امام امريكا لاقامة مركز قيادة قواتها بالمنطقة كما سمح لبريطانيا باقامة قاعدة بحرية ايضا وكل ذلك املا تعزيز اسسه المهزوزة الهشة مقابل الشعب البحريني .

ان النظام الخليفي يسابق الزمن في مسار الارتماء باحضان الصهيونية وحماتها الغربيين في تصور خاطئ بان ذلك سيضمن مواصلة حكمه الاستبدادي.

ارمان ملي ..

سلطت صحيفة ارمان ملي الضوء على تفاقم الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا وكتبت في تقريرها ( موجة إضرابات تكتسح بريطانيا )..

تنوء بريطانيا تحت وطأة اضرابات متتالية في قطاعات مختلفة الى جاني تظاهرات احتجاجية ضد الغلاء .

إن مخاوف الحكومة البريطانية من تفجر إضرابات شاملة دفعها للإستنجاد بالجيش في مثل هذه الحالة.

وتقول اوساط حزب المحافظين الحاكم ان احتمال حدوث اضراب شامل في قطاع النقل العام بات واردا معلا اقتراب اعياد الميلاد والسنة الجديدة , لذلك هناك خطة للاستعانة بالجيش لتشغيل القطارات ومتورو الانفاق وسيارات الاسعاف في مثل هذه الحالة .

ان برسطانيا وشانها شان اغلب البلدان الاوروبية تشهد تسارعا في وتيرة التضخم والغلاء بسبب تداعيات الحرب الاوكرانية والاثار السلبية العميقة التي تركتها العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقاصاد الاوروبي نفسه.