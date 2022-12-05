شاهد تصدي مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا لجيش الاحتلال في جنين

العالم _ فلسطين

وأعلنت مجموعة الشهيد بهاء ابو العطا، مساء الأحد، عن تمكن مجاهديها من استهداف «مستوطنة حرميش» جنوب غرب جنين قرب بلدة قفين بصليات من الرصاص بشكل مباشر.

وافادت مصادر اخبارية محلية ان مجموعات الشهيد بهاء أبو العطا، اوضحت في بيان عسكري لها، أنه بعد عملية إطلاق النار تمكن مجاهدوها من العودة لقواعدهم بسلام.

ويُشار إلى أن بلدة قفين غرب جنين تقع في منطقة قريبة من مدينة طولكرم وهذا يدل على أن كتائب ومجموعات سريا القدس في جنين وشمال الضفة تمددت إلى هذه المنطقة وهذه هي الإنطلاقة الجهادية الأولى لها بشكل ميداني.