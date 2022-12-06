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تفاعل رواد التواصل مع احباط شبكة جاسوسية في ايران

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في ايران تفاعلا واسعا مع اعلان السلطات الايرانية احباط شبكة جاسوسية كانت تعمل لحصالح "الموساد" الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

في ظل الأحداث الأخيرة في إيران، تبرز محاولات أطراف خارجية وتحديدا إسرائيلية وأهمها الموساد، لاستغلال أي حدث في إيران لافتعال فتنة وأزمة في البلاد.

السلطات الإيرانية أعلنت الكشف عن شبكة تعمل مع الموساد الإسرائيلي، هدف الشبكة كان إثارة الفتنة والفوضى في البلاد. هذا أهم ما جاء في اعترافات أعضاء شبكة الموساد العالملة في إيران.

وشهدت مواقع التواصل تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع حيث كتبت " أسماء بوأجاد": "أخبث ناس هم الذین یساعدون العدو علی تدمیر وطنهم".

وعلق "مجاهد جوين" حول هذا الموضوع: "أعانكم الله عليهم وسلمت أيادي رجال الأمن على الكشف والامساك وتصفية هؤلاء العملاء".

وجاء في حساب بعنوان "طرفة بن العبد": "يجب ان يكون هناك حزم مع اي خائن وعميل مهما كانت صفته".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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