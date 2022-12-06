بينما العام يهتف في قطر لفلسطين.. الإمارات تذوب في مستنقع التطبيع

العالم - خاص بالعالم

إحتفال بالعيد الوطني الإماراتي في كيان الإحتلال، واستقبال لأحد أكثر المستوطنين تطرفا وإجراما، إيتمار بن غفير، الذي حضر احتفالات العيد الوطني الإماراتي وحظي بترحيب صدم حتى الإعلام الإسرائيلي.



طبعا استنكار واسع لذوبان بعض العرب مع كيان الإحتلال، خاصة وأن رئيس الكيان "إسحق هيرتسوغ" وصل إلى الإمارات قادما من البحرين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا لذوبان الأمارات في مستنقع التطبيع هنا حيث كتبت "هنادي" حول هذا الموضوع: "في الوقت الذي تصرح فيه بعض الجهات الأوروبية والأميركية عن “قلقها” من توزير بن غفير، وفي الوقت الذي يتغنى به جنود الاحتلال بعد قتل شبابنا، الإمارات تدعوه لحفل “يومها الوطني” في تل أبيب، و تمنحه تذكرة تبييض وتلميع بكل خنوع وذل".



وغرد "سعيد" كاتبا حول هذا الموضوع: "الإمارات دعت الصهيوني المتطرف بن غفير إلى حضور إحتفالات سفارتها في إسرائيل باليوم الوطني الإماراتي وبن غفير المتطرف يدعو قتل المسلمين وهدم المسجد الاقصى وبن شلة أحلى إمارات السعودية بأفواههم يقولون انهم مسلمين وقلوبهم مع من يصافح ويصفق للصهاينة".



وجاء في حساب "مقاطعة الإمارات" حول هذا الموضوع: "ما يدور في دبي هو تمهيد لولادة "إسرائيل" جديدة في الخليج، وإن ما يدور هناك سوف يفاجئنا جميعا".

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